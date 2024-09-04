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«Избирателем будь готов»: для пестречинских лицеистов провели урок в преддверии выборов
4 сентября в Многопрофильном лицее имени Героя Советского Союза Г. К. Камалеева ЖК «Усадьба Царево» в селе Новое Шигалеево Пестречинского района прошли мероприятия в честь Дня избирателя в Республике Татарстан.
Для учеников образовательной организации был организован урок, посвященный основам избирательной системы России и Республики Татарстан, под названием «Избирателем будь готов».
Председатель УИК Галина Сайфуллина познакомила учеников с основами избирательного права и процедурой выборов.
Учитель обществознания Вероника Доронина провела викторину, в которой приняли активное участие ученики десятых и одиннадцатых классов.
Жители Пестречинского района смогут проголосовать на 37 избирательных участках 8 сентября.
Работать участки будут с 7 до 20 часов. Поменять участок для голосования избиратели могут вплоть до 4 сентября. Для этого необходимо подать заявление через МФЦ, территориальную избирательную комиссию, участковую избирательную комиссию, личный кабинет на портале госуслуг РФ. Потом это сделать будет уже невозможно.
Также избирательные комиссии принимают заявления о голосовании на дому. Такая возможность предусмотрена для тех, кто по состоянию здоровья, из-за инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, или по иным уважительным причинам не может в день голосования прийти на избирательные участки самостоятельно. Заявления будут приниматься вплоть до 14 часов воскресенья.
Выборы депутатов Госсовета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.
Фото, видео: пресс-служба Пестречинского района РТ.
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