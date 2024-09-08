«Избираем достойных представителей»: мэр Челнов проголосовал на выборах

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев проголосовал на выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. Глава города отдал свой голос на избирательном участке, который расположен в школе №23.

«Сегодня проходит важное политическое событие. В нашем городе проходят выборы Государственного Совета Республики Татарстан. Город Набережные Челны — город активных, целеустремленных и трудолюбивых людей. Напомню, что КАМАЗ и город Набережные Челны — это всесоюзная ударная комсомольско-молодежная стройка. Этим многое сказано, это особый характер, энергия, направленная на созидание. Эти лучшие человеческие качества имеют место быть у жителей города и сегодня. Жители города всегда были активными людьми, имели свое мнение», — прокомментировал он.

Мэр отметил, что сегодня каждый житель Автограда имеет возможность выразить свое мнение в ходе голосования.

«Избираем достойных представителей. У каждого из них за плечами есть история успеха. В большинстве своем они все родились в нашем городе, работают, созидают. Думаю, что каждый из пришедших на избирательный участок отдаст свой голос за того, кто им нравится», — сказал Магдеев.

Мэр напомнил, что в прошлом созыве республиканского парламента работали десять депутатов от Набережных Челнов.

«Многие вопросы, касающиеся города, республики, наши депутаты активно защищали. Могу сказать, что за наших депутатов прошлого созыва точно не было стыдно. Я думаю, что челнинцы изберут достойных представителей в парламент нашей республики», — сказал мэр города.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.