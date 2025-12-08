«Избили, а потом жалко их стало»: суд выслушал тех, кто калечил людей за деньги

В Советском районном суде Казани продолжается рассмотрение дела так называемых «спортиков» – группы молодых людей, которых нанимали через интернет для нападений на неугодных заказчикам людей. Избиения они снимали на видео и затем отправляли заказчикам.

На скамье подсудимых – семеро: Азалия Ахметова, Эмиль Мустафин, Алексей Кривотулов, Ильхам Каримов, Руслан Борзунин, Никита Тихонов и Никита Рахматов.

Некоторым из них на момент совершения преступлений не было и 18 лет. Всем предъявлены обвинения по нескольким эпизодам разбоя. Сегодня в ходе допроса одного из подсудимых удалось пролить свет на один из эпизодов: он рассказал, как четверо молодых людей напали на двух граждан Египта.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы получали заказы через Telegram. Нам прислали информацию, где будут люди, которых нужно избить, и их фотографии. Мы нашли их в лесу и начали бить. Потом заставили извиниться на камеру. После этого вышли из леса, один из них пошел с нами. В лесу было темно и холодно, мы пригласили обоих, но один испугался, а второй пошел. Мы не угрожали, просто стало жалко их там оставлять. Уже вместе с избитым мы пошли в кафе», – рассказал Руслан Борзунин.

По его словам, большинство подсудимых были знакомы между собой еще до преступлений: учились в одной школе или общались в одной компании. На преступления их толкнула нужда в деньгах. У самого Борзунина в семье два инвалида – мать и младший брат. Однако некоторые участники соглашались на нападения и «по идейным соображениям», считая, что избивают закладчиков и распространителей наркотиков.

Сегодня подсудимый Никита Рахматов отказался от услуг адвоката, заявив, что не имеет возможности оплачивать защиту. Свою вину в избиении он признает.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что эти же молодые люди жестоко избили мужчину на глазах у его семьи. Из материалов предыдущих процессов известно: за один «заказ» группа получала около 10 тысяч рублей. Таким образом, каждый участник нападения получал по 2,5 тысячи рублей и меньше.