«Избежать нервозности»: Метшин попросил снизить доскональный контроль на ЕГЭ

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил создать рабочую атмосферу во время ЕГЭ, чтобы избежать лишней нервозности из-за досконального контроля и проверок выпускников перед экзаменом и во время его проведения. Поручение он адресовал начальнику Управления образования исполкома Иреку Ризванову на деловом понедельнике.

«Во-первых, пожелаем успешной сдачи экзаменов. Это всегда очень волнительный момент, прежде всего, для самих учеников и, безусловно, для их родителей, которые переживают за своих детей <…> Ирек Асафович, к вам просьба и к руководителям учреждений, организовать работу по подготовке аудиторий для сдачи ЕГЭ в части безопасности, прежде всего. Постарайтесь создать рабочую атмосферу, чтобы лишней нервозности с проверками и доскональным контролем при прохождении ЕГЭ избежать», — прокомментировал градоначальник.

Он также отметил, что во время Единого государственного экзамена не должно быть никаких рисков ни для учителей, которые выступают наблюдателями, ни для детей. «Вопросы безопасности для нас №1», — подчеркнул Метшин.