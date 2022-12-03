Изамбаева заявила, что в России не будет проблем с лекарствами для людей с ВИЧ

В России пока не наблюдается дефицита медикаментозных препаратов для ВИЧ-инфицированных. Однако в условиях жестких санкций важно иметь некий запас лекарств и не полагаться «на авось», рассказала в интервью для «Татарстан-24» руководитель центра поддержки людей, живущих с ВИЧ Светлана Изамбаева.

«Сегодня и фармкомпании, и спеццентры нам обещают, что лекарства будут. На сегодняшний день они действительно есть. В некоторых регионах бывают перебои с некоторыми лекарствами, но мы подсказываем людям, куда надо обращаться, и эти вопросы решаются», — объяснила она.

По мнению Изамбаевой, людям нужно быть готовыми к подобным задержкам и иметь небольшой запас назначенных лекарств. Так человек получит время, чтобы найти возможность приобрести необходимый препарат.