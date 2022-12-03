Изамбаева: Люди с ВИЧ до сих пор отказываются от терапии — лечатся бубнами и шаманами

Принимая специальные препараты, люди с ВИЧ-инфекцией не могут передать вирус своему партнеру. Они могут прожить долгую и безопасную для себя и окружающих жизнь. Однако 14% из них до сих пор не получают терапию — их толкают на это страх, незнание либо неверие, рассказала в интервью для «Татарстан 24» Светлана Изамбаева — руководитель центра поддержки людей, живущих с ВИЧ.

По ее словам, очень часто заболевшего «перещелкивает» — даже зная всю информацию, он переживает и не говорит о заболевании другим, в том числе своему половому партнеру. В такой ситуации страх быть отвергнутым перевешивает боязнь перед уголовным преступлением. Иногда же, наоборот, даже беременные женщины отказываются от таблеток из-за мужчин-«диссидентов», не верящих в существование ВИЧ.

«Также с прошлых времен повелось, когда люди, употребляющие наркотики, в тяжелом состоянии начали принимать антиретровирусные препараты и умирали, но не от лекарств, а что довели себя до такого жуткого состояния. Но попробуй доказать его другу, что он умер не из-за лекарства, а из-за того, что у него были низкие клетки. Такой стереотип сложился внутри сообщества, употребляющего наркотики. Кроме того, есть люди, которые вообще не верят медицине и лечатся бубнами и шаманами», — заметила Изамбаева.

Поэтому, подчеркнула она, важно донести информацию до людей, заставить их взглянуть на ситуацию с другой точки зрения: принимая антиретровирусную терапию, они будут жить так же, как и здоровые люди.

«Об этом стоит говорить, но люди об этом не говорят, врачи об этом не говорят. Те исследования, которые сейчас есть у нашего сообщества, людей, живущих с ВИЧ, как будто не берутся в счет. Есть федеральный СПИД-центр в Москве, который эти исследования не публикует как основные», — добавила руководитель благотворительного фонда.

Кроме того, самим пациентам важно озвучивать свои проблемы и вопросы. Так, если им не подошло лекарство — не нужно молчать. Достаточно прийти к специалисту и попросить его поменять препарат. Подобная процедура проводится бесплатно.

«Важно подобрать лечение, чтобы оно подходило конкретному человеку, и чтобы он не чувствовал дискомфорта», — резюмировала Светлана Изамбаева.