Сегодня из зоны землетрясения в Турции эвакуированы 39 россиян, которые пожелали вернуться в РФ. Об этом со ссылкой на российское посольство в Анкаре сообщают «Известия».

Вернувшиеся в страну — те, кто жил и работал поблизости от зоны землетрясения. В отправке и сборах были задействованы представители посольства и генконсульства РФ в Анталье.

Напомним, по последним данным, в результате двух мощных землетрясений магнитудой до 7,8 на юго-востоке Турции погибли более 20 тыс. человек, ранены 80 088 человек. Работа по разбору завалов и спасению людей продолжается до сих пор.

В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.