Из Зеленодольского района в Лисичанск доставили 10 тонн гуманитарной помощи

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Представители Зеленодольского района Татарстана во главе с руководителем муниципалитета Михаилом Афанасьевым передали адресную гуманитарную помощь в подшефный республике город Лисичанск. Груз предназначен для обеспечения нужд местного жилищно-коммунального хозяйства. Это строительные материалы, генераторы, инструменты для коммунальных служб, бытовая техника, бутилированная вода и многое другое – всего порядка 10 тонн.

«Встретились с заместителем Премьер-министра Татарстана Ринатом Садыковым, курирующим вопросы восстановления инфраструктуры подшефных городов Луганской Народной Республики, обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и поддержки территорий», – отметил глава Зеленодольского района

Для него это не первый визит в подшефный Татарстану город.

«С каждым визитом мы видим, что Лисичанск меняется в лучшую сторону, я уверен, что совместными усилиями мы продолжим оказывать адресную поддержку нашим подшефным городам», – подчеркнул Михаил Афанасьев.