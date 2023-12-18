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Из Зеленодольска в зону СВО отправлено более семи тонн помощи
Из Зеленодольска в зону спецоперации сегодня отправили более 7 тонн помощи на общую сумму 8 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.
Военнослужащим доставят генераторы, рации, спортивный мотоцикл, печки, одеяла, постельное белье, матрасы, одежду и медицинское оборудование.
Вместе с необходимыми для обустройства коллективного фронтового быта вещами военным отправили индивидуальные посылки и письма поддержки от школьников.
В отправке приняли участие представители местного отделения «Боевого братства», активисты «Юнармии», родственники солдат и неравнодушные жители Зеленодольска.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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