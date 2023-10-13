Из Зеленодольска отправили 8 тонн помощи и УАЗ

Из Зеленодольска отправили очередную крупную партию помощи бойцам спецоперации. Землякам местные жители направили технику, товары первой необходимости и продукты питания.

Кроме того, от зеленодольского предприятия направлено три холодильника, предназначенных для хранения крови. Бойцам — необходимый на передовой автомобиль УАЗ.

«Сбор помощи идет по всему району. Активно подключены сельские поселения, предприятия, организации. Сегодня отправили 8 тонн и „буханку“ — УАЗ», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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