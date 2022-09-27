Из Зеленодольска на учебный полигон оправилась партия мобилизованных

фото: пресс-служба мэрии Зеленодольска

Сегодня от городского военкомата Зеленодольска отправилась очередная партия граждан, которые попали под частичную мобилизацию. Проводить призывников приехали родственники, близкие, друзья и коллеги коллеги, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Фото: © пресс-служба мэрии Зеленодольска

С напутственным словом перед собравшимися выступил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

«Зеленодольск всегда был и остается городом, обеспечивающим обороноспособность нашей страны. Я горжусь каждым из вас, мы вместе, мы одна семья. Вы сегодня здесь, настоящие сыны своей Родины – ее сила и честь! По всем возникающим социальным вопросам заботу о ваших семьях мы берем на себя, это на моем лично контроле! Мы верим в вас и ждем дома!» – обратился ко всем глава города.

Фото: © пресс-служба мэрии Зеленодольска

Одним из тех, кто сегодня отправился на учебный полигон, стал житель города Андрей.

«Я получил повестку в воскресенье вечером, принесли домой. Не испугался, ждал этого. Я служил в артиллерийских войсках и знаю, что мои опыт и навык пригодятся. Бегать не стал бы ни за что, если мужчины не встанут на защиту Родины, то кто?» – поделился Андрей.

Фото: © пресс-служба мэрии Зеленодольска

Провожали автобусы с призывниками громкими аплодисментами. Теперь мобилизованные отправятся в Казань в учебную часть.

