Из Заинского района РТ в Лисичанскую школу привезли утеплитель

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Заинским районом Республики Татарстан была организована поставка 76 упаковок специализированного утеплителя для Лисичанской школы №27. Утеплитель предназначен для теплоизоляции труб отопления, это позволит значительно снизить потери тепла и повысить энергоэффективность здания.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

По словам Вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, данный шаг продиктован необходимостью предотвращения теплопотерь.

«В Лисичанской школе №27 отопление осуществляется по трубам наружного размещения, в результате чего часть тепла просто обогревает улицу. Нами было принято решение обернуть трубы в изоляционный материал. Заинский муниципальный район, в лице главы администрации Разифа Каримова, оперативно откликнулся на просьбу и содействовал поставке утеплителя от крупного предприятия района — компании "Технониколь". Сегодня, благодаря своевременной доставке, утеплитель уже прибыл в Лисичанск, в ближайшее время аварийные бригады приступят к монтажу», – рассказал Фаниль Аглиуллин.

Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Особая благодарность выражаем водителю Виталию Софину, который уже не в первый раз посещает Лисичанск, за оперативную и своевременную доставку гуманитарного груза.