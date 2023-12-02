Из загоревшейся квартиры в казанской пятиэтажке пожарные спасли мужчину

Сегодня днем в казанских Дербышках в пятиэтажном доме случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Загорелась мебель в квартире на четвертом этаже дома №68 на Главной улице.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные спасли из квартиры 35-летнего мужчины, его вывели при помощи маски спасаемого на улицу и передали врачам.

Площадь горения составила 3 квадратных метра. Причину устанавливают специалисты.