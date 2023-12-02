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Из загоревшейся квартиры в казанской пятиэтажке пожарные спасли мужчину
Сегодня днем в казанских Дербышках в пятиэтажном доме случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Загорелась мебель в квартире на четвертом этаже дома №68 на Главной улице.
Прибывшие на место пожарные спасли из квартиры 35-летнего мужчины, его вывели при помощи маски спасаемого на улицу и передали врачам.
Площадь горения составила 3 квадратных метра. Причину устанавливают специалисты.
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