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Происшествия 2 декабря 2023 14:15

Из загоревшейся квартиры в казанской пятиэтажке пожарные спасли мужчину

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Сегодня днем в казанских Дербышках в пятиэтажном доме случился пожар, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Загорелась мебель в квартире на четвертом этаже дома №68 на Главной улице.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место пожарные спасли из квартиры 35-летнего мужчины, его вывели при помощи маски спасаемого на улицу и передали врачам.

Площадь горения составила 3 квадратных метра. Причину устанавливают специалисты.

#пожар в казани
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