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Происшествия 7 февраля 2025 21:45

Из загоревшейся квартиры на Адоратского в Казани спасли мужчину

В многоэтажке на улице Адоратского загорелась трехкомнатная квартира. Очаг возгорания находился на кухне.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место пожарные обнаружили 50-летнего хозяина квартиры на полу без сознания. С помощью специальной маски его вынесли в подъезд, где передали медикам. С отравлением продуктами горения мужчина госпитализирован в горбольницу №7.

Причину пожара установят дознаватели госпожнадзора. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожности при приготовлении пищи.

#пожар
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