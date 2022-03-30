Из задымленных помещений ТЦ «Алмаз» в Нижнекамске эвакуировались 15 человек
Сообщение о задымлении в двухэтажном ТЦ «Алмаз» в Нижнекамске поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня в 13.00, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место по первому повышенному рангу вызова прибыли силы Нижнекамского гарнизона.
К этому моменту из здания самостоятельно вышли 15 человек, никто не пострадал.
В 13.33 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Очаг пожара находился в подсобном помещении на втором этаже ТЦ.
Причина пожара устанавливается.