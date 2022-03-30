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Происшествия
30 марта 2022  13:52
Полина Шевчук

Из задымленных помещений ТЦ «Алмаз» в Нижнекамске эвакуировались 15 человек

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Из задымленных помещений ТЦ «Алмаз» в Нижнекамске эвакуировались 15 человек
ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о задымлении в двухэтажном ТЦ «Алмаз» в Нижнекамске поступило на номер вызова пожарной охраны 101 сегодня в 13.00, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На место по первому повышенному рангу вызова прибыли силы Нижнекамского гарнизона.

К этому моменту из здания самостоятельно вышли 15 человек, никто не пострадал.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 13.33 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Очаг пожара находился в подсобном помещении на втором этаже ТЦ.

Причина пожара устанавливается.

#пожар в тц #пожар нижнекамск #МЧС РТ
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