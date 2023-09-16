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Руc Тат
Происшествия 16 сентября 2023 22:07

Из задымленной казанской многоэтажки пожарные спасали людей, надев на них маски

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Около половины девятого вечера на единый номер пожарной охраны 101 поступило сообщение о возгорании в одной из многоэтажек на Молодежной в Авиастроительном районе Казани.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибыв на место, пожарные вскрыли дверь горящей квартиры на восьмом этаже. Как выяснилось, горела кладовка, площадь которой три квадратных метра.

По перекрытиям огонь перебрался на девятый этаж. Одна из жительниц дома отравилась, надышавшись продуктами горения.

Пять человек из квартир, расположенных ниже горевшей, пожарные вывели на улицу из задымленного подъезда, надев на них маски спасаемого от дыхательных аппаратов на сжатом воздухе.

В 21.22 пожар был потушен.

#пожар #ГУ МЧС по РТ
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