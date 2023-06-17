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Из-за землетрясения во Франции разрушены несколько зданий
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Во Франции в результате землетрясения один человек пострадал, а многие здания получили серьезные повреждения, сообщает РИА Новости.
Человеку, который получил небольшие ранения, помогли спасатели.
Отмечается, что вокруг местной церкви установили периметр безопасности.
По данным агентства, в ряде коммун зафиксировали значительные повреждения зданий. В городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта существенно пострадала церковь, а в коммуне Арсе храм лишился части сводов.
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