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Происшествия 17 июня 2023 10:27

Из-за землетрясения во Франции разрушены несколько зданий

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Во Франции в результате землетрясения один человек пострадал, а многие здания получили серьезные повреждения, сообщает РИА Новости.

Человеку, который получил небольшие ранения, помогли спасатели.

Отмечается, что вокруг местной церкви установили периметр безопасности.

По данным агентства, в ряде коммун зафиксировали значительные повреждения зданий. В городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта существенно пострадала церковь, а в коммуне Арсе храм лишился части сводов.

#Франция
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