Из-за землетрясения во Франции разрушены несколько зданий

Во Франции в результате землетрясения один человек пострадал, а многие здания получили серьезные повреждения, сообщает РИА Новости.

Человеку, который получил небольшие ранения, помогли спасатели.

Отмечается, что вокруг местной церкви установили периметр безопасности.

По данным агентства, в ряде коммун зафиксировали значительные повреждения зданий. В городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта существенно пострадала церковь, а в коммуне Арсе храм лишился части сводов.