Из-за засухи Татарстан обратился к соседним регионам за помощью с заготовкой кормов

Фото: © «Татар-информ»

Из-за отсутствия дождей в Татарстане возникают проблемы с заготовкой кормов. В сложившейся ситуации хозяйства республики договариваются с соседними регионами, которые могут помочь с получением кормов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Хозяйства с помощью своей техники закладывают сенаж прямо на их территориях. Или договариваются с хозяйствами других регионов, и те закладывают сенаж. В зимний период, когда возникнет необходимость, его придется вывозить. Да, это затраты, транспортная логистика. Есть определенные неудобства. Но в целом заготовка идет», — сказал глава Минсельхозпрода.

По его словам, в республике с первого укоса многолетних трав получили лишь 25–30% кормов. Особенно сложная ситуация на юго-востоке республики — в Ютазинском, Азнакаевском, Бавлинском районах, где осадков практически не было, подчеркнул Зяббаров.

При этом он заверил, что без кормов регион не останется. «Заготовку кормов ведет и население. В основном эта работа организована при поддержке муниципальных районов. Есть расчет за паевые земли, хозяйства рассчитываются с населением. В республике есть и те, кто продает корма», — заключил министр.