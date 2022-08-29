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Ру Тат
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Экология
29 августа 2022  19:00
Наталья Рыбакова

Из-за жары в Татарстане вновь введен запрет на посещение лесов

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В Татарстане из-за высокого класса пожарной опасности опять ограничено пребывание граждан в лесах и въезд на их территорию транспортных средств. Запрет будет действовать 21 день начиная с 29 августа, сообщает пресс-служба Минлесхоза республики со ссылкой на постановление Кабинета Министров РТ.

«Ограничения установлены в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда республики. Специалистами лесной отрасли Татарстана проведены работы по установке предупредительных аншлагов о введении соответствующего ограничения, периоде его действия и перекрытию лесных дорог шлагбаумами», — отметили в ведомстве.

В этом году с 8 июля в некоторых районах на 21 день было ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них на транспортных средствах. Позднее, 14 июля, список попавших под запрет районов был расширен. В перечень, где действовало ограничение, вошли леса, расположенные на землях лесного фонда в границах 36 муниципальных районов и Казани.

Второе ограничение было введено в августе Минлесхозом РТ. Оно действовало с 9-го числа на всей территории Татарстана.

#минлесхоз рт #леса татарстана
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