Из-за закрытия ж/д перехода по ул. Хлебозаводская в Казани запустят школьный автобус

Фото: © «Татар-информ»

С 1 апреля начнет курсировать школьный автобус из поселка Левченко до школы №99, а маршрут автобуса №63 продлят до ГСК «Итиль». Все эти меры исполком Казани предпринял в связи с закрытием пешеходного перехода через железную дорогу по ул. Хлебозаводская, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе мэрии столицы РТ.

«Со вторника после каникул начнет курсировать школьный автобус из поселка Левченко до школы №99. Остановочный павильон установлен напротив дома по ул. Хлебозаводская, 1а. В 7.45 автобус поедет по улицам Тэцэвской, Копылова, Декабристов и Академика Королева. Обратно по такому же маршруту в 14.10. По информации директора школы, школьный автобус необходим для 22 учащихся», - рассказали в мэрии.

Также в городе продлен маршрут автобуса №63. Теперь его конечная остановка находится возле ГСК «Итиль».

«Таким образом, автобус едет по ул. Рахимова, сворачивает направо возле дома №23 и далее следует до ул. Рахимова, 59г. Там возле ГСК «Итиль» установлен остановочный павильон. Для удобства жителей от дома №9 по ул. Хлебозаводская до конечной остановки будет проложен тротуар», - отметили в пресс-службе мэрии.