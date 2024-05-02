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Происшествия 2 мая 2024 10:04

Из-за загоревшейся мебели в ЖК «Царево» пострадала женщина

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В одной из квартир ЖК «Царево» Пестречинского района произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что в квартире на третьем этаже загорелись мебель и вещи. В результате пожара пострадала 52-летняя женщина. С ожогами 2-3 степени (50%) ее госпитализировали в РКБ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.

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