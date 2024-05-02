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Из-за загоревшейся мебели в ЖК «Царево» пострадала женщина
В одной из квартир ЖК «Царево» Пестречинского района произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные выяснили, что в квартире на третьем этаже загорелись мебель и вещи. В результате пожара пострадала 52-летняя женщина. С ожогами 2-3 степени (50%) ее госпитализировали в РКБ.
Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.
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