Из-за загоревшейся мебели в ЖК «Царево» пострадала женщина

В одной из квартир ЖК «Царево» Пестречинского района произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные выяснили, что в квартире на третьем этаже загорелись мебель и вещи. В результате пожара пострадала 52-летняя женщина. С ожогами 2-3 степени (50%) ее госпитализировали в РКБ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Предварительно, причиной пожара стала неосторожность при курении.