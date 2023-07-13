Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за загоревшегося пауэрбанка в Казани произошел пожар
Сегодня в 10.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже многоэтажки по улице Зорге в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар был потушен до прибытия пожарных подразделений. Как установили сотрудники МЧС, горел матрас на площади 2 кв.метра.
По словам дознавателей Госпожнадзора, 20-летняя девушка, которая находилась в квартире, услышала треск и шипение в месте, где заряжался пауэрбанк. После того, как на месте зарядки пошел дым, девушка выбежала из квартиры и позвала на помощь соседей, которые помогли ей вызвать пожарную охрану и потушить возгорание.
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В ведомстве отметили, что из‑за мобильных телефонов, планшетов, пауэрбанков и других электронных устройств в России каждый день случается в среднем по три пожара. Наиболее частыми причинами пожаров, возникших из‑за гаджетов являются: неисправность зарядных устройств, повреждения самих гаджетов , оставление их включенными в сеть без присмотра.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа