Из-за загоревшегося пауэрбанка в Казани произошел пожар

Сегодня в 10.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже многоэтажки по улице Зорге в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пожар был потушен до прибытия пожарных подразделений. Как установили сотрудники МЧС, горел матрас на площади 2 кв.метра.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По словам дознавателей Госпожнадзора, 20-летняя девушка, которая находилась в квартире, услышала треск и шипение в месте, где заряжался пауэрбанк. После того, как на месте зарядки пошел дым, девушка выбежала из квартиры и позвала на помощь соседей, которые помогли ей вызвать пожарную охрану и потушить возгорание.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

В ведомстве отметили, что из‑за мобильных телефонов, планшетов, пауэрбанков и других электронных устройств в России каждый день случается в среднем по три пожара. Наиболее частыми причинами пожаров, возникших из‑за гаджетов являются: неисправность зарядных устройств, повреждения самих гаджетов , оставление их включенными в сеть без присмотра.