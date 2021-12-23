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Ру Тат
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Происшествия
23 декабря 2021  14:22
Павел Климчак

Из-за загоревшегося электросчетчика в подъезде в РТ жителям дома пришлось эвакуироваться

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Сегодня в 12.22 по номеру вызова пожарной охраны 101 поступило сообщение о том, что в Менделеевске, на улице Гунина в подъезде одного из жилых домов на первом этаже загорелся электросчетчик.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Площадь возгорания составила 1 квадратный метр, в скором времени прибывшие пожарные потушили огонь. До прибытия спецслужб из жилого дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#электросчетчики #пожар
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