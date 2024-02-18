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Происшествия 18 февраля 2024 22:11

Из-за загоревшегося автобуса на трассе М7 в Татарстане образовалась пробка

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На трассе М7 вблизи села Богородское загорелся автобус. В результате на данном участке дороги образовалась пятикилометровая пробка. Об этом сообщают очевидцы в местных телеграм-каналах.

Позднее возгорание потушили. Информации о пострадавших нет.

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