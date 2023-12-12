Из-за холодов Зилантов монастырь просит благотворителей помочь в оплате счета за газ

Казанский Свято-Успенский Зилантов женский монастырь просит благотворителей помочь оплатить счет за газ. Пост с просьбой появился в официальном телеграм-канале обители.

Фото: © Телеграм-канал «Зилантов женский монастырь»

«Сердце каждого монастыря – это храм, в котором возносятся молитвы ко Господу. За духовной стороной жизни монастыря стоит еще и бытовая. Братья и сестры! Монастырь обращается за помощью ко всем неравнодушным. Стоимость оплаты за газ в зимний период слишком велика, чтобы мы могли самостоятельно покрыть такие расходы. Монастырь не имеет постоянного источника финансирования и существует на пожертвования прихожан. Мы будем очень благодарны, если вы сможете оказать посильную помощь в оплате счета за газ. Если по какой-то причине Вы не можете принять участие в этом благом деле материально, просто перешлите это письмо Вашим друзьям, которые еще не знают о нашем монастыре. Это будет Вашим посильным участием в добрых делах! Храни Вас Господь и Матерь Божия!» – пишут в сообществе монастыря.

Фото: © Телеграм-канал «Зилантов женский монастырь»

Традиционно во все времена все религиозные объекты жили за счет благотворителей. Сейчас помощь верующих очень нужна Зилантовому монастырю. Перечислить средства можно, перейдя по ссылке.

Также финансовую поддержку можно оказать, воспользовавшись реквизитами для оплаты.