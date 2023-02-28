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Из-за хакерских атак МЧС Татарстана перенесло проверку готовности систем оповещения
Из-за хакерских атак на инфраструктуру связи, которые прошли 22 и 28 февраля, и трансляции по каналам вещания ложной информации об угрозе воздушной опасности, МЧС России приняло решение перенести комплексные проверки готовности систем оповещения населения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Проверка систем с запуском громкоговорителей, замещением эфира общероссийских телеканалов и доведением проверочных сигналов до населения, запланированная на 1 марта, будет перенесена.
В министерстве отметили, что сообщат о датах проведения проверки.
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