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Из-за взрыва в Днепропетровске вспыхнул пожар
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Сегодня ночью в Синельниковском районе Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар, сообщает глава областной военной администрации Сергей Лысак.
«Возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются», – указал он в своем телеграм-канале.
Губернатор не уточнил, в каком именно здании произошел взрыв и пожар. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.
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