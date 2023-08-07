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Руc Тат
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Происшествия 7 августа 2023 09:35

Из-за взрыва в Днепропетровске вспыхнул пожар

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Сегодня ночью в Синельниковском районе Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар, сообщает глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются», – указал он в своем телеграм-канале.

Губернатор не уточнил, в каком именно здании произошел взрыв и пожар. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

#пожар
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