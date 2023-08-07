Из-за взрыва в Днепропетровске вспыхнул пожар

Сегодня ночью в Синельниковском районе Днепропетровской области Украины после взрыва вспыхнул пожар, сообщает глава областной военной администрации Сергей Лысак.

«Возник пожар, который спасатели уже потушили. Остальные последствия атаки выясняются», – указал он в своем телеграм-канале.

Губернатор не уточнил, в каком именно здании произошел взрыв и пожар. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.