Из-за взрыва беспилотника в Москве выбито несколько окон

В результате взрыва беспилотника в Москве выбито несколько окон, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», – отметил он.