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Происшествия 24 июля 2023 10:34

Из-за взрыва беспилотника в Москве выбито несколько окон

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В результате взрыва беспилотника в Москве выбито несколько окон, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На Комсомольском проспекте от взрыва беспилотника выбито несколько окон. Максимально быстро поможем жителям устранить все последствия», – отметил он.

#Москва #бпла
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