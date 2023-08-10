Из-за высокой пожароопасности в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

В Татарстане из-за высокой пожарной опасности лесов объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

С 11 по 16 августа на территории Республики Татарстан местами сохранится высокая (4 класс) пожарная опасность лесов.

Фото: © «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал о мерах безопасности в непогоду:

не поджигайте сухую траву на полях и полянах – травяные палы очень опасны;

не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести костер, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе одного метра;

не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями

не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу.

Если Вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал, то попробуйте потушить пожар самостоятельно. Однако не стоит переоценивать свои силы. Если пожар разгорелся только сильнее, надо вовремя уйти подальше, чтобы не попасть в беду.

Оптимальным вариантом будет звонок на единый номер вызова экстренных служб 112 или 01 (МЧС).

При групповом походе можно отправить одного из членов группы в качестве посыльного в ближайший населенный пункт или к автомобильной трассе за помощью.

Остальным членам группы лучше сойти с маршрута и покинуть место пожара.