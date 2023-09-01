Из-за высокой пожароопасности лесов в Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение

Из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

«В период со 2 по 7 сентября на территории Татарстана сохранится высокая (4 класс), в отдельных районах ожидается чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность лесов», – отмечают метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году впервые штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов было объявлено с 13 по 20 апреля.