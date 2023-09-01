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Из-за высокой пожароопасности лесов в Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение
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Из-за высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов на территории Татарстана объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
«В период со 2 по 7 сентября на территории Татарстана сохранится высокая (4 класс), в отдельных районах ожидается чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность лесов», – отмечают метеорологи.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в этом году впервые штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов было объявлено с 13 по 20 апреля.
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