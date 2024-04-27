Из-за высокой пожароопасности лесов в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Сегодня от БГБУ Управление по гидрометеорологии по мониторингу окружающей среды РТ поступило штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В период с 28 апреля по 2 мая 2024 г. на территории Республики Татарстан местами ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класса.