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Происшествия 27 апреля 2024 11:17

Из-за высокой пожароопасности лесов в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

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Сегодня от БГБУ Управление по гидрометеорологии по мониторингу окружающей среды РТ поступило штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В период с 28 апреля по 2 мая 2024 г. на территории Республики Татарстан местами ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класса.

#штормовое предупреждение
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