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Из-за высокой пожароопасности лесов в Татарстане объявили штормовое предупреждение
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На территории Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности в лесах. Информация опубликована на сайте гидрометцентра РТ.
«В период с 8 сентября по 13 сентября 2024 года на территории Республики Татарстан сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», – предупредили в ведомстве.
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