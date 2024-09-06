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Происшествия 6 сентября 2024 15:45

Из-за высокой пожароопасности лесов в Татарстане объявили штормовое предупреждение

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Фото: © «Татар-информ»

На территории Татарстана объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности в лесах. Информация опубликована на сайте гидрометцентра РТ.

«В период с 8 сентября по 13 сентября 2024 года на территории Республики Татарстан сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс)», – предупредили в ведомстве.

#штормовое предупреждение
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