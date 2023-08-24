Из-за высокой пожарной опасности в Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение

В Татарстане из-за высокой пожарной опасности лесов объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

По данным метеорологов, с 25 августа по 1 сентября на территории Татарстана местами сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность лесов.

В ГУ МЧС России по РТ отметили, что в этот период повышается вероятность природных пожаров, распространения огня на населенные пункты, жилые дома, хозяйственные и дачные постройки.

Фото: «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал о мерах безопасности в непогоду:

не поджигайте сухую траву на полях и полянах – травяные палы очень опасны;

не разводите костер в сухом лесу или на торфянике. Прежде всего, убедитесь, что кострище располагается на минеральной почве (песке или глине). Прежде чем развести костер, сгребите лесную подстилку с кострища и вокруг нее в радиусе одного метра;

не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями

не заезжайте в лес на автомобилях и особенно мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу.

Если Вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, то попробуйте потушить пожар самостоятельно. Однако не стоит переоценивать свои силы. Если пожар разгорелся только сильнее, надо вовремя уйти подальше, чтобы не попасть в беду.

Оптимальным вариантом будет звонок на единый номер вызова экстренных служб 112 или 01 (МЧС).