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Новости Татарстана и Казани
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Из-за большого числа аварий ГИБДД усилит работу на дорогах Казани
Из-за роста количества аварий в Казани ГИБДД собирается усилить работу, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Так, только за два минувших месяца в столице Татарстана произошло 189 аварий в которых погибли 5 человек и 231 человек пострадал.
Среди основных аварий ГИБДД отмечают столкновения авто, наезды на пешеходов и препятствия, а также нарушения ПДД самими пешеходами.
Будут проведены профилактические мероприятия, чтобы снизить аварийность в Казани. Полиция собирается усилить посты на дорогах города, а также провести рейды по выявлению нарушителей ПДД.
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