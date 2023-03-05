Из-за большого числа аварий ГИБДД усилит работу на дорогах Казани

Из-за роста количества аварий в Казани ГИБДД собирается усилить работу, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Так, только за два минувших месяца в столице Татарстана произошло 189 аварий в которых погибли 5 человек и 231 человек пострадал.

Среди основных аварий ГИБДД отмечают столкновения авто, наезды на пешеходов и препятствия, а также нарушения ПДД самими пешеходами.

Будут проведены профилактические мероприятия, чтобы снизить аварийность в Казани. Полиция собирается усилить посты на дорогах города, а также провести рейды по выявлению нарушителей ПДД.