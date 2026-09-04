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В Казани почтили память жертв терактов
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Памятное мероприятие, посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошло в Казани
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Каримов Разиф ГалиевичГлава Заинского района РТ, мэр Заинска
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Зарплаты выше, инфляция ниже: в каком состоянии экономика Татарстана в 2026 годуРеальные зарплаты в РТ выросли на 9,1%, корпоративный кредитный портфель – на 26,9%, а инфляция оказалась ниже среднероссийской
Согласно свежему докладу Банка России «Региональная экономика», Республика Татарстан сохраняет статус одного из ключевых драйверов роста в Приволжье. Рост мировых цен на энергоносители и реализация крупных инвестпроектов позволяют региону демонстрировать показатели выше общероссийских по ряду ключевых направлений.
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«От аналога к цифре»: как «Связьтранснефть» создает цифровую экосистему в странеФилиал АО «Связьтранснефть» обеспечивает бесперебойное управление магистралями связи в 11 регионах России
Филиал АО «Связьтранснефть» – Волго-Камское ПТУС – за последние годы реализовал ряд крупных проектов по обеспечению бесперебойной связи и модернизации оборудования на магистральных нефтепроводах. Какие технологии используют сегодня в отрасли и как строилась карьера руководителя филиала – в материале «Татар-информа».
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«Похудеете на 4 кг за день, но сердце встанет»: чем опасны уколы для похуденияС начала года в седьмую больницу Казани попали уже шесть человек, коловшие препарат для похудения
Чудо-уколы для похудения, которые восхваляют звезды и блогеры, на самом деле не являются средством для решения косметической проблемы всех желающих. Цель добиться идеальной фигуры приводит людей к самым страшным последствиям. Врачи рассказали «Татар-информу», чем заканчиваются такие эксперименты и кому на самом деле необходим «Оземпик».
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Зарипова на «Казаньоргсинтезе»: «Это пример, как нужно относиться к человеку»HR-руководители 45 предприятий Татарстана изучили опыт СИБУРа по сохранению здоровья сотрудников и работе с молодежью
Делегация HR-руководителей предприятий Татарстана во главе с министром труда РТ Эльмирой Зариповой посетила «Казаньоргсинтез». Участники изучили практики работы с персоналом и отметили, что многие из них могут быть полезны другим предприятиям республики.
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Никита Евсеев: «Никто не скинет нас со счетов. «Ак Барс» – клуб с амбициями»Защитник Никита Евсеев – о желании доказать свой уровень в Казани, росте в «Амуре», критике и шансах «Ак Барса» на Кубок Гагарина после ухода лидеров
22-летний защитник Никита Евсеев вернулся в «Ак Барс» из хабаровского «Амура» нынешним летом. В интервью «ТИ-Спорту» финалист Кубка Гагарина – 2023 рассказал, почему предпочел Казань поездке за океан, как Хабаровск изменил его ментальность и за счет чего он закрывает прошлый «казанский гештальт».
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Роман Султанов: «Необходимо синхронизировать школьную программу и ЕГЭ»Член экспертного совета Госдумы — о ЕГЭ, рынке репетиторов, недоступных кредитах и олимпиадниках, занимающих бюджетные места
Член экспертного совета Госдумы Роман Султанов в интервью «Татар-информу» рассказал о том, как сегодня складывается подготовка к поступлению в вузы и какие вызовы стоят перед абитуриентами и их семьями. Эксперт также предложил несколько изменений в системе образования, которые, по его мнению, могут сделать ее более справедливой.
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В пятерке сильнейших: Татарстан остался в лидерах по инвестпривлекательностиГлавный фактор успеха – личная вовлеченность в работу с инвесторами Рустама Минниханова
Татарстан, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, по итогам 2025-го вошел в топ-5 наиболее инвестиционно привлекательных регионов России по версии «Эксперт РА». Результаты текущего года будут зависеть от макроэкономической конъюнктуры, грамотного перераспределения бюджетных ресурсов, а также структурных сдвигов в инвестиционном процессе.
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«Враг делает все»: Данилин об атаках ВСУ и попытках сорвать выборы-2026
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«Дальний Восток – сближает»: объятия и рукопожатия Минниханова на ВЭФ
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Инвестиции, развитие регионов и встреча с тигром: заявления Путина на ВЭФ
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Ильдус Гараев: Борьба с терроризмом в РТ официально признана общенародным делом
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Единое пособие в Татарстане: 14 млрд рублей для 113 тысяч семей и новые правила
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«Здесь все независимо»: Леонов и «Ак Барс» – чемпионы Спортрейтинга Татарстана
Льготы для автомобилистов в 2026 году: какие действуют в Татарстане
Повышенная зарплата в сентябре: кто получит в Татарстане
В Роскачестве рассказали, как выбрать матрас для комфортного сна
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Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в ТатарстанеЧто входит в базовый набор первоклассника, на чем не экономят родители и как сократить расходы
Мы подсчитали стоимость одежды, канцтоваров, рюкзака и букета для начальной школы – по данным Росстата и ценам на маркетплейсах. Набор первоклассницы обойдется в 17 279 рублей, первоклассника – в 16 925 рублей. АЦ «Татар-информа» рассчитал, из чего складывается эта сумма и на чем можно сэкономить.
Памятное мероприятие, посвящённое Дню солидарности в борьбе с терроризмом прошло в Казани3 сентября 2026 51 фото
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