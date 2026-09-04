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Руc Тат
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15:18 В Академии наук РТ увеличится число академиков и членов-корреспондентов
15:15 Глава МЧС и Раис РТ открыли новый комплекс для тренировки пожарных и спасателей
14:27 Вера Подгузова: долгосрочное планирование – якорь бизнеса в меняющейся экономике
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15:13 Народный фронт передал партию помощи бойцам на 13 млн рублей
15:20 Катализаторная фабрика СИБУРа в Казани готова к началу пусконаладки
15:01 Россияне смогут подтверждать льготы на проезд через МАКС с 1 сентября
17:39 Совкомбанк Лизинг: автоматическая оплата парковок в ТЦ по всей России
14:57 Полуфинал «Большой перемены» в Казани соберет более 400 учащихся из 40 регионов
13:39 В Альметьевске ко Дню нефтяника проведут занятия по финансовой грамотности
14:47 Реестр захоронений жертв геноцида советского народа создадут в Татарстане
14:18 ЭНКО объявили о старте продаж квартир в новом жилом комплексе Казани
14:37 В Казани пройдет лаборатория молодых режиссеров фестиваля «Ремесло»
14:30 В Казани во время рейда на штрафстоянку отправили 50 электросамокатов
14:04 Жители Татарстана 6 сентября смогут увидеть сближение Луны и Марса
14:00 В Казани стартовала Спартакиада народов России по гребле на байдарках и каноэ
14:00 Врачи ДРКБ удалили опухоль 5-летней девочке, из-за которой ее почти парализовало
13:54 Челнинский борец Ранис Гилязетдинов стал чемпионом Игр кочевников в Бишкеке
13:48 Парня с девушкой отправили в СИЗО за подготовку теракта в Кузбассе
13:31 «Сошьют» трещины: в Казанском Кремле реставрируют башню Сююмбике
13:23 Zoloto и «Уматурман» выступят на Дне нефтяника в Альметьевске
13:17 Продажи новых легковых автомобилей в Татарстане выросли почти на 13%
13:07 В центре Казани частично ограничат движение из-за национального полумарафона
13:03 На видео попало, как на мотопробеге по Миллениуму столкнулись женщины на байках
13:00 Названы самые проблемные двигатели Hyundai и Kia
12:58 Артига рассказал, кто в «Рубине» может быть капитаном
12:38 Почти 25% покупателей автомобилей готовы приобрести авто через маркетплейс
12:36 Никто из игроков «Рубина» не попал в расширенный состав сборной
12:33 Треть жителей Поволжья готовы заплатить за создание своей цифровой копии
12:24 Денис Котов назвал тревожной ситуацию с чтением книг в России
12:13 «Книжный поезд» с писателями прибудет в Казань 8 сентября
12:07 Артига дал оценку «Ахмату» перед предстоящей игрой
12:04 Доходы от госимущества в Татарстане превысили 1,3 млрд рублей
12:04 Оборот общепита в Татарстане вырос на 7,7% и достиг 63,7 млрд рублей
11:54 Россияне смогут платить по QR-коду в Индонезии и на Филиппинах
11:53 Писатель Олег Рой призвал активнее переводить татарских авторов на русский язык
11:45 В Казани задержали еще одного предполагаемого организатора пирамиды Finiko
11:22 ФСБ задержала двоих россиян, передававших врагам сведения об участниках СВО
11:20 Россия сохраняет третье место в медальном зачете Игр кочевников
11:16 В Татарстане в 2027 году откроют четыре новых кластера «Профессионалитета»
11:11 Бензин АИ-92 в Татарстане подорожал до 68 рублей за литр
10:45 В Казани пройдет бесплатный концерт Клавы Коки и Niletto
10:27 В Университете Иннополис 42 студента получили корпоративные стипендии
10:25 Полицейские открыли огонь, преследуя пьяного водителя в Татарстане
10:17 «Сначала смеяться, затем задуматься»: в Цюрихе вручили Шнобелевские премии
10:00 Стало известно, кто станет следующим соперником Мурата Гассиева
09:58 Французский мэр пригрозил комарам ответственностью за нарушение запрета на полет
09:54 В Казани за сотню с лишним неоплаченных штрафов у водителя забрали BMW
09:49 ФАС подписала соглашения о поставках топлива с 12 нефтяными компаниями
09:12 Кафе в центре Казани временно закрыли из-за антисанитарии
09:00 CAS получил апелляцию ФХР на решение IIHF
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15:19 В Мамадышском политехническом колледже проведут ремонт кровли учебного корпуса
14:31 Ремонт аварийного моста через Тойму на М7 в Татарстане завершат раньше срока
14:26 «Узнать из первых уст»: Абдулганиев встретился с бизнесом в Высокогорском районе
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14:06 Ольга Павлова: антитеррористическую грамотность дети должны знать как ПДД
13:32 Раис РТ: Принимать «Комплексную безопасность» для нас – особая ответственность
13:22 Куренков поблагодарил Раиса Татарстана за особый подход к вопросам безопасности
13:01 В Нижнекамске по нацпроекту отремонтируют участок улицы 30 лет Победы
11:36 «За каждым литром стоит труд людей»: Топилин о молзаводе в Зеленодольске
11:08 Студотряды Татарстана впервые работают на осенней путине в Хабаровске
11:02 Топилин и Жаворонков вручили награды передовикам труда в Казани
10:41 Топилин: татарстанцы всегда отличались высокой избирательной активностью
10:33 В Бугульме заложили капсулу с посланием к 100-летию Великой Победы
10:25 В Мамадыше на фестивале труда и доблести чествовали жителей района
10:11 Труженице тыла из Лениногорского района Татарстана исполнилось 95 лет
09:46 Четыре инструктора татарстанского Центра «ВОИН» принимают участие в ВЭФ
20:48 Фестиваль труда и доблести «Бондюжский характер» прошел в Менделеевске
20:21 В Верхнем Услоне открылась новая футбольная школа для детей
18:47 55 волонтеров из Татарстана отправились на Международный фестиваль молодежи
16:52 Студентам Татарстана показали сериал о рисках вовлечения в деструктивные схемы
16:46 Глава МЧС России Куренков осмотрел выставку салона «Комплексная безопасность»
16:25 Имена 106 работников «Казаньоргсинтез» занесены на Электронную доску почета РТ
16:24 Молодые аграрии из РТ выиграли 30 млн на благоустройство сельских территорий
16:15 Участники Движения Первых посмотрели фильм «Я приду» вместе с семьями
16:04 «Кадры – наша ценность»: На «Казаньоргсинтезе» побывал клуб кадровиков
15:58 Готовы к диалогу: 82% жителей Челнов и Казани открыли двери членам «ИнформУИКа»
15:41 Из Лаишевского района в зону СВО отправили 38-й гуманитарный груз
15:32 «Капля жизни»: студенты КФУ поливали цветы в память о детях Беслана
15:27 В рамках операции «Чистый воздух» в РТ проверили более 4,8 тыс. автомобилей
15:02 Арт-терапия и вокалотерапия: в Казани помогут женам участников СВО
13:01 Пять электричек в РТ будут курсировать по измененному расписанию до конца ноября
12:22 Школьникам Татарстана рассказали, как распознать попытки вербовки в интернете
11:33 В Казани ветерана двух войн Петра Чирвона поздравили со 100-летним юбилеем
19:31 В Верхнеуслонском районе 11 жителей получили свидетельства с Доски почета РТ
18:17 Более 8 тыс. студентов и школьников работали летом в студотрядах Татарстана
17:54 «За каждым именем – история упорства»: Топилин о Доске почета в «Химграде»
17:50 Дополнительные поезда Казань – Аэропорт назначат 3 и 4 сентября
17:32 Проект строительства в Казани многотопливной АЗС прошел госэкспертизу
17:10 Минниханов встретился с коллективом Казанского авиазавода
16:35 Участнику Великой Отечественной войны Петру Чирвону из Казани – 100 лет
16:30 «Город хочет быть лучшим»: Ахметов похвалил Нижнекамск после ремонта школ
16:16 В Казани 95-летний юбилей отметила труженица тыла Рахима Зиатдинова
16:05 Минниханов одобрил три новых ЖК для казанцев
15:58 Абдулганиев о законе для фудтраков: «Мы поможем – с документами, с защитой прав»
15:43 В Татарстане по нацпроекту отремонтирована дорога Казань – Малмыж – Малые Лызи
15:17 На гранты Раиса РТ на развитие гражданского общества направили 163 млн рублей
15:08 На премию Раиса РТ по развитию гражданского общества заявлялись 977 НКО и физлиц
14:22 Марат Ахметов побывал в детском эколого-биологическом центре Нижнекамска
14:06 9 представителей РТ примут участие в съезде родительских комитетов в Москве
13:08 В Мамадыше впервые начали готовить специалистов по логистике под запросы бизнеса
12:39 В Татарстане стартует фотоконкурс «Татар Йорт» с призовым фондом 300 тыс. рублей
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