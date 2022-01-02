Из-за вспышки Covid-19 почти 3 тыс. человек застряли на круизном лайнере Aida Nova

Почти 3 тыс. человек застряли на круизном лайнере Aida Nova — из-за вспышки коронавируса им пришлось провести новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агентство DPA.

Целью поездки был просмотр новогоднего салюта над портом Фуншал на острове Мадейра, однако в пункт назначения судно не прибыло. Директор порта Лиссабона сообщил, что из более 1,3 тыс. членов экипажа 52 получили положительный результат на Covid-19. Все они были размещены на берегу в координации с властями Лиссабона, у всех выявлены легкие симптомы заболевания.

Среди 2,8 тыс. туристов случаев заражения не отмечается. Пока не ясно, когда судно сможет продолжить свой рейс к Канарским островам. При этом сообщается, что пассажиры могут свободно покидать лайнер.