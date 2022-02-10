Из-за Всемирных зимних игр в РТ в 2,5 раза выросло число занимающихся спортом инвалидов

Татарстанское отделение Специальной Олимпиады России объединяет 6 тыс. ребят из Татарстана. Эта цифра за последние два года выросла в 2,5 раза в связи с предстоящими Всемирными зимними играми, которые пройдут в январе 2023 года в Казани. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» председатель Татарстанского республиканского отделения Специальной Олимпиады России Лариса Парфенова.

«Одним из семи видов программы Международной Специальной Олимпиады, которая пройдет в 2023 году в Казани, является флорбол. Специальная олимпиада развивает много инклюзивных видов программ. Это движение является флагманом развития инклюзивного общества и ставит задачу стать большой платформой для формирования инклюзивной культуры», — сказала она.

Спикер напомнила, что Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады в Казани перенесены на январь 2023 года. Такое решение приняла международная организация Special Olympics в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Спортивная программа игр включает соревнования по семи видам спорта: горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах.

«В шести видах из этих семи спортсмены Татарстана будут представлять национальную сборную России. 24 спортсмена из Татарстана вошли в состав основной сборной», — отметила Парфенова.