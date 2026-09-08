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Происшествия 8 сентября 2026 11:27

Из-за вредоносного мобильного приложения татарстанец лишился крупной суммы

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58-летний житель Нижнекамска лишился денег из-за мобильного приложения. Средства были списаны незаметно для него.

По данным правоохранителей, мужчина установил на телефон приложение для перевода текста с фотографии. Мобильник стал сбоить, и нижнекамец пошел в салон сотовой связи. Там вредоносные программы удалили, однако позже мужчина обнаружил, что с его банковских счетов списано более 113 тыс. рублей. Кроме того, на него были оформлены несанкционированные заказы подарочных карт в маркетплейсе.

Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщает МВД по РТ.

#интернет-мошенничество #вредоносные программы #кибермошенники
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