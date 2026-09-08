Из-за вредоносного мобильного приложения татарстанец лишился крупной суммы

58-летний житель Нижнекамска лишился денег из-за мобильного приложения. Средства были списаны незаметно для него.

По данным правоохранителей, мужчина установил на телефон приложение для перевода текста с фотографии. Мобильник стал сбоить, и нижнекамец пошел в салон сотовой связи. Там вредоносные программы удалили, однако позже мужчина обнаружил, что с его банковских счетов списано более 113 тыс. рублей. Кроме того, на него были оформлены несанкционированные заказы подарочных карт в маркетплейсе.

Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщает МВД по РТ.