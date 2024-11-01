Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за возгорания на Казанском направлении МЖД поезда следуют с опозданием
На перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) произошло возгорание релейных шкафов. Из-за инцидента поезда Казанского направления следуют с отклонением в обе стороны, предупреждает пресс-служба МЖД.
«Сегодня в 5:23 на перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления МЖД, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейных шкафов», – говорится в сообщении.
Движение поездов на участке организовано со снижением скорости. «В настоящее время в пути с отклонением от графика следуют поезда Казанского направления в обе стороны, с увеличенным интервалом курсируют МЦД-3», – уточнили в пресс-службе МЖД. Также добавили, что в настоящее время принимаются меры для стабилизации графика движения поездов.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников