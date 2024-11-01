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Происшествия 1 ноября 2024 08:02

Из-за возгорания на Казанском направлении МЖД поезда следуют с опозданием

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На перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) произошло возгорание релейных шкафов. Из-за инцидента поезда Казанского направления следуют с отклонением в обе стороны, предупреждает пресс-служба МЖД.

«Сегодня в 5:23 на перегоне Люберцы-Перово-1 Казанского направления МЖД, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошло возгорание релейных шкафов», – говорится в сообщении.

Движение поездов на участке организовано со снижением скорости. «В настоящее время в пути с отклонением от графика следуют поезда Казанского направления в обе стороны, с увеличенным интервалом курсируют МЦД-3», – уточнили в пресс-службе МЖД. Также добавили, что в настоящее время принимаются меры для стабилизации графика движения поездов.

#железная дорога
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