Из-за весеннего паводка в Муслюмовском районе размыло кладбища

Текущая весна из-за снежной зимы оказалась для жителей Муслюмовского района Татарстана очень тяжелой. Последующий после «снежных напастей» паводок принес серьезные разрушения. Так, в районе затопило местные кладбища, размыв сотни могил, пишет «Татарстан-24».

Как рассказал председатель исполкома сельского поселения Марат Байрханов, какие-то места захоронения просели на полметра, упали надгробные камни. Для первоначального восстановления на кладбище привезли землю – целых два КамАЗа. Спикер также подчеркнул, что власти района сейчас обращаются к жителям за помощью в реставрационных работах.

Сами жители района отмечают, что вода действительно нанесла большой ущерб. При этом одна из местных жительниц Бахижа Бахауова призвала односельчан не забывать ходить на кладбища и приводить в порядок захоронения своих родственников, соседей, знакомых.

Всем желающим присоединиться к восстановительным работам, на кладбищах дадут необходимый инвентарь, в том числе лопаты, грабли и тележки. Совместными усилиями жители планируют быстро навести порядок на разрушенных кладбищах – в восстановлении нуждаются свыше 50 захоронений.