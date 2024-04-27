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Из-за велотура на один день назначается дополнительная электричка Казань — Свияжск
29 апреля будет назначен дополнительный пригородный поезд сообщением Казань — Свияжск для перевозки участников велотура. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Содружество».
Сбор участников на площади перед железнодорожным вокзалом Казань-1 назначен на 0 09.00. От станции электричка отправится в 10.15, в Свияжск прибудет в 11.25. Также предусмотрена остановка на станции Зеленый Дол в 11.11.
В обратном направлении электричка отправится со станции Свияжск в 17.10, в столицу республики прибудет в 18.23.
От станции до острова и обратно туристы добираются на велосипедах, для них предусмотрена бесплатная экскурсионная программа. Провоз велосипедов в пригородном поезде также бесплатный.
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