Из-за узелкового дерматита крупного рогатого скота в 29 селах Татарстана введен карантин

В Татарстане в 29 населенных пунктах, расположенных в Сармановском, Заинском и Тукаевском районах, введен карантин из-за узелкового дерматита КРС. Соответствующий указ подписал Президент республики Рустам Минниханов.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в связи с неблагополучием по заболеванию заразным узелковым дерматитом крупного рогатого скота на территориях эпизоотических очагов, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны на период до их отмены», – говорится в документе.

Очаги заболевания обнаружены на территориях двух личных подсобных хозяйств села Верхние Чершилы Сармановского района.

В угрожаемую зону попали населенные пункты, расположенные в радиусе 10 километров от неблагополучного пункта. Это, в частности, деревни Нижние Чершилы, Языково, Дружба, Пробуждение, Мустафино, Юлтиремово, Усаево, Нарат-Асты, Димитарлау, Кук-Тау, поселок Фермы Саукле, села Ляки, Петровский Завод, Чукмарлы, Шигаево, Янурусово, Азалаково, Большое Нуркеево Сармановского района; деревня Кабан-Бастрык, села Зычебаш и Дурт-Мунча Заинского района, а также деревни Таулык, Яна-Беляк, Куктяк-Мирсаитово, Старое Клянчино, Кзыл-Байрак, Бай-Буляк и село Старый Дрюш Тукаевского района.

На период действия карантина в этих зонах запрещено ввозить и вывозить животных, вывозить корма и молоко, а также проводить выставки, ярмарки и другие мероприятия, связанные с передвижением животных.

Узелковый или нодулярный дерматит — инфекционное заболевание, встречающееся как у крупного рогатого скота, так и прочих млекопитающих. Инфекция является достаточно заразной, поэтому мгновенно распространяется среди животных, а также оказывает серьезные последствия для их организма. Смертность скота от поражения узелковым дерматитом составляет от 4 до 95%.