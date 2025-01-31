Из-за утечки газа в многоэтажке в Кировском районе Казани отключили газ в 10 квартирах

Утечка газа произошла в одной из квартир многоквартирного дома на улице Шоссейная в Казани, сообщает пресс-служба ГЖИ РТ.

Прибывшие на место аварийные службы установили, что причиной утечки стала неисправность соединения газовой трубы с плитой.

Последнее техническое обслуживание газового оборудования в данном доме было проведено в октябре предыдущего года. Для устранения проблемы был отключен спаренный стояк, обеспечивающий газом десять квартир. Газоснабжение будет возобновлено после получения доступа ко всем квартирам.

В минувшую среду «Татар-информ» рассказывал, что в Казани от отравления угарным газом пострадал годовалый ребенок.