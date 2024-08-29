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Из-за установившейся жары в Татарстане снова активизировались клещи
В Татарстане из-за установившейся жары снова активизировались клещи, число обращений по ним увеличилось от людей, собирающих в лесу грибы. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина.
«На сегодняшний день отмечаем прирост обращений пострадавших от присасывания клещей. Это связано с тем, что в Татарстане наладилась жаркая погода и, традиционно, в конце августа – начале сентября увеличивается количество обращений в медицинские организации по этой теме. Кроме того, очень популярным стал сбор грибов. За последние две недели прирост обращений по присасыванию клещей увеличился именно после посещения леса», – сказала она.
Любовь Авдонина подчеркнула, что сейчас в медицинские учреждения обратилось около десяти тысяч человек, что на 22% больше, чем в тот же период прошлого года.
«Напоминаем о мерах профилактики при посещении леса и отдыха на природе. Одежда должна быть светлой, плотной и закрывать все части тела. Обувь должна полностью закрывать ступню. Также необходимо каждые 15 минут после посещения леса проверять на себе наличие клещей, не забывайте пользоваться репеллентами», – дополнила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.
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