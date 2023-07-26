Из-за ураганов и пожаров в Италии собираются объявить режим ЧС

В четырех областях Италии правительство объявит режим ЧС. Ломбардия, Венето и Фриули-Венеция-Джулия подверглись сильным ураганам, а южный остров Сицилия – охвачен пожарами, передает ТАСС.

По данным агентства, пока региональные власти не подсчитали размер ущерба от острых климатических явлений. Только в Милане и окрестностях, где сильнейшие ураганы привели к двум жертвам и многочисленным повреждениям зданий, ущерб оценивается в более чем €40 млн.

Фото: © Соцсети

Крупный град во Фриули-Венеции-Джулии побил 70% урожая. Согласно предварительным оценкам, ущерб местному сельскому хозяйству достигает €150 млн.

На Сицилии в результате лесных пожаров погибли не менее трех человек, уничтожены десятки га площадей.

Фото: © Соцсети

Центр и юг Италии вторую неделю находятся во власти двух африканских циклонов, которые привели к 40-градусной температуре. На островах, в частности, на Сицилии столбик термометра поднимается в дневные часы до 46 градусов.

Жаркая погода привела к возникновению многочисленных возгораний. В то же время в северных областях столкновение горячего воздуха с холодным привело к сильнейшим грозам с молниями, крупным градом и порывами ветра до 100 км/ч.