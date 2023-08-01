Из-за укусов медуз в Приморском крае тринадцать человек попали в больницу

В Приморье за три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз во время купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Как передает РИА Новости, возраст пациентов от 17 до 66 лет. Пациенты поступали в течение трех последних дней, основные симптомы – болевой суставной синдром и кашель.

В настоящее время пациенты получают лечение и в течение 3-4 дней будут выписываться из стационара.

По наблюдениям медиков, для жаркого лета такое число пострадавших – норма, добавили в пресс-службе.