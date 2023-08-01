Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за укусов медуз в Приморском крае тринадцать человек попали в больницу
В Приморье за три дня 13 человек попали в больницу из-за укусов медуз во время купания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Как передает РИА Новости, возраст пациентов от 17 до 66 лет. Пациенты поступали в течение трех последних дней, основные симптомы – болевой суставной синдром и кашель.
В настоящее время пациенты получают лечение и в течение 3-4 дней будут выписываться из стационара.
По наблюдениям медиков, для жаркого лета такое число пострадавших – норма, добавили в пресс-службе.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа