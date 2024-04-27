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Из-за угрозы взрыва эвакуирован один из этажей аэропорта Внуково
Из-за угрозы взрыва был эвакуирован один из этажей аэропорта Внуково, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее в Telegram-канале аэропорта была опубликована информация, что в воздушной гавани усилили меры безопасности при досмотре пассажиров.
Из-за этого планирующих вылет граждан попросили заблаговременно приезжать в аэропорт.
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