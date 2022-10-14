Из-за угрозы провокаций Беларусь ввела режим контртеррористической операции

В Беларуси ввели режим контртеррористической операции. Сделано это было после появления сообщений о возможных провокациях со стороны некоторых сопредельных государств, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

«Сегодня, к сожалению, мир стал таким непредсказуемым, что мы не можем никому верить. Поэтому мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта», – сказал Макей в интервью «Известиям».

По его словам, появилась информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с «захватом отдельных участков территории Беларуси». Вооруженные силы республики, правоохранительные структуры и спецслужбы могут «дать отпор на любые провокации, которые могут возникнуть со стороны сопредельных государств», заверил министр.