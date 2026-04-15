Происшествия 15 апреля 2026 09:13

Из-за угрозы БПЛА дети в школах Альметьевска спустились в укрытия

Из-за угрозы беспилотной атаки детей в школах Альметьевска перевели в безопасные укрытия, сообщает администрация города.

«Дети находятся под присмотром воспитателей и учителей. Забирать детей сейчас не нужно – все организовано, чтобы они чувствовали себя спокойно и в безопасности», – предупредили родителей.

Напомним, что в Альметьевске, а также в Чистополе, Нижнекамске и Елабуге в 6:29 объявили угрозу атаки БПЛА. В остальной части республики действует режим беспилотной опасности. Аэропорты закрыты на прием и выпуск рейсов.

Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

14 апреля 2026
В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

14 апреля 2026
