Из-за угрозы БПЛА дети в школах Альметьевска спустились в укрытия

Из-за угрозы беспилотной атаки детей в школах Альметьевска перевели в безопасные укрытия, сообщает администрация города.

«Дети находятся под присмотром воспитателей и учителей. Забирать детей сейчас не нужно – все организовано, чтобы они чувствовали себя спокойно и в безопасности», – предупредили родителей.

Напомним, что в Альметьевске, а также в Чистополе, Нижнекамске и Елабуге в 6:29 объявили угрозу атаки БПЛА. В остальной части республики действует режим беспилотной опасности. Аэропорты закрыты на прием и выпуск рейсов.