Из-за удара ВСУ в Белгородской области погибли женщина и 2-летний ребенок

Двухлетний ребенок и его мама погибли из-за атаки беспилотников на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон атаковал жилой дом в поселке Разумное. В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения. Сейчас им оказывают помощь в больнице.

«Все оперативные службы работают на месте. Бойцы самообороны осуществляют охрану дома. Информация о последствиях уточняется», – добавил Гладков.