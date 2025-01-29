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СВО 29 января 2025 12:06

Из-за удара ВСУ в Белгородской области погибли женщина и 2-летний ребенок

Двухлетний ребенок и его мама погибли из-за атаки беспилотников на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Дрон атаковал жилой дом в поселке Разумное. В доме находился еще один ребенок и его отец, они получили ранения. Сейчас им оказывают помощь в больнице.

«Все оперативные службы работают на месте. Бойцы самообороны осуществляют охрану дома. Информация о последствиях уточняется», – добавил Гладков.

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